البستاني: ما يجمعنا بالبلد هو الثقافة وإيماننا بالوطن رغم اختلافاتنا السياسية

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب فريد البساتي أن "جميع اللبنانيين بحاجة للمعلم ​بطرس البستاني​"، مشيراً إلى "أنني أتوجه بالشكر ل​وزير الثقافة​ محمد داود ونحن بحاجة لفكره في البلد وموقعه ب​وزارة الثقافة​ وأشكر أيضا جميعة المعلم بطرس البستاني ونائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الذي آمن بالمعلم والوزير السابق ​غطاس خوري​ و​ناصر قنديل​ لأنه قنديل الخير وقنديل المعرفة لأنه ساعدني على اكتشاف بطرس البستاني".

وفي حديث تلفزيوني، لفت البستاني إلى أن "حدث إحياء الذكرى المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني ومشاركة جميع القوى والجهات السياسية فيها أمر جيد جدا والاختلاف ليس خلافا وهناك اختلاف على مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية و​الموازنة​ ستوضح أن كل جهة سياسية لديها رؤية وهي خيار سياسي ولكن ما يجمعنا في البلاد هو الثقافة وإيماننا بالوطن".

وأشار إلى أن "مشروع المعلم بطرس البستاني هو الغاء الطائفية وهذا لا يعني الغاء الطوائف وكان يدعو للدولة المدنية ولكنه كان مبشرا وإنجيليا ولديه ايمان وراسخ بديانته"، لافتاً إلى أن "من ليس لديه ثقافة لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل له".