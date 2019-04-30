أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أن "كل الخيارات متاحة للتعامل مع أزمة فنزويلا"، مشيرا الى ان "ما يحدث في فنزويلا ليس انقلابا وإنما محاولة من الرئيس الشرعي للسيطرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي: كل الخيارات متاحة للتعامل مع أزمة فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.