اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ قال ما قال عن ملكية ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ ومشى"، مضيفا:"كلامه أكان حقيقة من وجهة نظره أو خطيئة بالنسبة لغيره، فهذا يتطلب جرأة معينة، لأنه أول من قاله، ولكن سيأتيك بعد فترة من لم يكن له بتاريخه جرأة قول عما يضمره، وسيلحق بالركب وهذا يسمى جبن، لننتظر ونرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: جنبلاط قال ما قال عن ملكية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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