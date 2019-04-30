الأب علوان: تجديد تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر في 9 حزيران

أكّد رئيس مؤسسة تنمية الحج والسياحة الدينية في لبنان الأب خليل علوان "أننا على موعد مع تجديد تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر في 9 حزيران"، مشيرًا إلى أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تمنى علينا ذلك في شهر حزيران من كل عام".

ولفت الأب علوان إلى أن "هذا العام نحتفل باليوبيل الـ 110 سنوات على إنشاء مزار سيدة لبنان حريصا"، موضحًا "أننا نقوم في المناسبة بنشاطات عديدة داخل المزار وخارجه".

وكشف عن "الشروط اللازمة للحصول على الغفران الكامل لجميع الحجاج الذين يزورون مزار سيدة لبنان خلال العام والذي طلبناه من البابا فرنسيس"، مبينًا أنه "يجب على المؤمن أن يقوم بمسيرة حج، والشرط الثاني هو التوبة والعودة الى الرب من خلال سر الاعتراف، بعدها الاحتفال الليتورجي والمناولة على مذبح سيدة لبنان، بالاضافة إلى أعمال الرحمة التي يقوم بها المؤمن في حياته اليومية".

وأشار الأب علوان إلى أنه "يقام في المزار 8 قداديس يوميًا و 12 قداسًا يوم الأحد"، مؤكدًا أن "خلال القداديس يحضر كهنة لتقديم النصائح للمؤمنين الذين يطلبون المساعدة الروحية"، وطلب "من كل شخص يمرّ في ظروف صعبة أن يتّخذ مريم العذراء قدوة ومثالًا له لأنها عاشت الرجاء والألم".