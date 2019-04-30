لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "عندما دعانا من فترة وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ إلى اجتماع لشرح مقترحاته عن ​أزمة النفايات​ وقلت لهم أننا نرفض الذهاب إلى ​المحارق​ وإلى توسيع ​المطامر​ وهم قبلوا بذلك ولكن الآن نراهم يقومون بتوسيعهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: جريصاتي أكد عدم نيته توسيع المطامر ولكنه يقوم بالعكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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