قوى الامن: توقيف عصابة بتهمة السرقة والسلب في حي السلم والمريجة

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "بتاريخ 19/04/2019، تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام شخصين بسرقة دراجة آلية في محلة المريجة وبتاريخ 21/04/2019 وفي محلتي حي السلم والمريجة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، أوقفت دورية من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية كل من ه. ا. من مواليد عام 1997، لبناني الجنسية وا. ع. من مواليد عام 1999، لبناني الجنسية وم. ص. من مواليد عام 1988، لبناني الجنسية وبالتحقيق معهم، اعترف ه. ا. وا. ع. بتأليف عصابة لسرقة الدرجات الآلية بالاشتراك مع شخص آخر – العمل جار لتوقيفه-وبيعها لـ م. ص. مقابل الاستحصال على مخدرات بغية تعاطيها كما اعترف الأول والثاني، بقيامهما بعدة عمليات نشل وسرقة وسلب في محافظة جبل لبنان، إضافة الى ترويج المخدرات، وقد ضبطت احدى الدراجات التي استخدمت في هذه العمليات".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من "المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي _ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن مقابل جامع الاوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".