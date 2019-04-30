شهيب التقى وفدا من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم وعرض رؤيته في مجال تطوير التعليم العالي

إلتقى وزير التربية أكرم شهيب وفدا من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم (MUBS)، واستمع الوفد إلى شرح من الوزير شهيب عن رؤيته لتطوير قطاع التعليم العالي وتفعيل عمل الوزارة والهيئات واللجان حرصا على القطاع ودوره الاستراتيجي في التصدي للتحديات المطروحة وتحقيق التنمية.
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