إلتقى وزير التربية ​أكرم شهيب​ وفدا من الجامعة الحديثة للادارة و​العلوم​ (MUBS)، واستمع الوفد إلى شرح من الوزير شهيب عن رؤيته لتطوير قطاع ​التعليم العالي​ وتفعيل عمل الوزارة والهيئات واللجان حرصا على القطاع ودوره الاستراتيجي في التصدي للتحديات المطروحة وتحقيق التنمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهيب التقى وفدا من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم وعرض رؤيته في مجال تطوير التعليم العالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.