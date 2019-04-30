هنأ الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي العمال بعيدهم: قائلا: "الأول من أيار هذه السنة هو عنوان للنضال من أجل الحفاظ على ما تبقّى من حقوق معنوية ومادية للعمال، في هذا الوضع الإقتصادي الصعب نتعهد أن نحمل جميع المطالب المشروعة لعمال لبنان، فأمنهم الإجتماعي أولوية الأولويات ولقمة عيشهم ممنوع المساس بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي بعيد العمال: نتعهد أن نحمل جميع المطالب المشروعة لعمال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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