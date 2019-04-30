خليل: إقتراح بطيش الأساسي هو فرض ضريبة 3٪ على كل المستوردات الإستهلاكية

اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "كنت أود ألا أدخل في سجالات قبل مناقشة أرقام ​الموازنة​ لكن ولأنّ الزميل وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ قد وزّع مداخلته معتبراً أنها في مقابل مشروع الموازنة وتعليقاً عليها، فإني أردّه إلى ما شرحته مفنداً بالتفصيل كل البنود الواردة"، مضيفا:"الأهم وما يجب أن يعرفه الرأي العام أن إقتراح الوزير بطيش الأساسي هو فرض ضريبة إضافية 3٪ على كل المستوردات الإستهلاكية والتي كانت موضع رفض واضح من قبلي، وللكلام تتمة".

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