البيضاء.. إيقاف جزائري متهم بالإتجار الدولي في المخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضـاء، أمس الاثنين 29 أبريل الجاري، من توقيف مواطن جزائري يبلغ من العمر 29 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد المعطيات الأمنية أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بطلب من السلطات الجزائرية، وذلك للاشتباه في تورطه في التهريب الدولي لأقراص الإكستازي المهلوسة ضمن شبكة إجرامية تنشط بين المملكة المغربية والجزائـر.

ويأتي توقيف المشتبه به في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد تم إيداع المواطن الجزائري الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الجزائرية المختصة بواقعة الإيقاف من أجل إرسال ملف التسليم عبر الطرق الدبلوماسية.