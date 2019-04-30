مزراوي يعود لقائمة الأياكس بديلاً..وزياش أساسي بقمة نصف نهائي”تشامبيونز ليغ”

عاد الدولي المغربي نصير مزراوي إلى قائمة فريقه أياكس أمستردام الرسمية لمباراة نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بعد أقل من ساعة ممثل الكرة الهولندية، وفريق توتنهام الإنجليزي، بملعب الأخير.

وظهر مزراوي ضمن قائمة البدلاء لمباراة توتنهام التي كشف عنها المدرب إيريك تين هاغ، في حين يدخل المغربي الثاني، حكيم زياش أساسيا في القمة الكروية الاوروبية.

أما عن باقي التشكيلة الرسمية للأياكس، فقد جاءت كالاتي: