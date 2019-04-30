بعد إعلان تضامنه مع فرنسا، إثر الحريق المهول، الذي اندلع، الاثنين 15 أبريل الجاري، في كاتدرائية “نوتردام” التاريخية، في العاصمة باريس، قرر الملك محمد السادس المساهمة بقدر مالي من أجل إعادة بنائها.
وتبلغ قيمة المساعدات، التي قرر الملك تقديمها، بحسب أسبوعية “الأيام”، في عددها للأسبوع الجاري، مليوني أورو، أي ما يناهز ملياري سنتيم، ضمن وعود تلقتها فرنسا، من دول، وشخصيات، وشركات فرنسية بارزة، بالحصول على مساعدات مالية، تبلغ حاولي 600 مليون أورو في اليوم الأول، ومليار أورو في اليوم الثاني.
وكان شكيب بنموسى، سفير المغرب في العاصمة الفرنسية، أبلغ في وقت سابق، رئيس أساقفة باريس بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته، لتقدم المملكة المغربية مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية “نوتردام دوباري”، بحسب بلاغ للسفارة المغربية هناك، مجددا التعبير عن دعم، ومواساة، وتضامن الملك باسم جميع المغاربة.
وأضاف البلاغ أن “المطران أوبيتي”، كلف السفير بنقل عبارات الشكر للملك محمد السادس، على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بالزيارة، التي قام بها “بابا الفاتيكان” إلى المغرب، بدعوة من الملك، واللحظات القوية، التي ميزت هذا الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر “مليارا سنتيم.. قيمة مساعدات ساهم بها الملك محمد السادس لترميم كنيسة “نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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