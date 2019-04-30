إصابة أمرابط تخيف رونار.. النصر السعودي مصر على إشراكه وهيفتي ينتظر التقرير الطبي

تنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التوصل بتقرير طبي مفصل من نادي النصر السعودي، بخصوص إصابة نجم المنتخب المغربي، وصانع ألعاب الفريق، نور الدين امرابط، الذي تفاقمت إصابته في آخر ظهور له في مباراة الاتحاد السعودي.

وسيخضع أمرابط، اليوم الثلاثاء، لفحوصات طبية دقيقة، من أجل التعرف عن قرب على طبيعة الإصابة، خاصة على مستوى الفخذ والقدم الأيسر، وكذا مدة غيابه عن الملاعب.

وحسب تقارير صحفية سعودية، فإن الدولي المغربي، لم يشارك في آخر حصة إعدادية للفريق السعودي، في انتظار عرضه على طبيب النادي، كما ينتظر مدرب الفريق، البرتغالي روي فيتوريا، التقرير الطبي من أجل الحسم في مشاركته في اللقائين الأخيرين المتبقين من الدوري المحلي.

ويتابع عبد الرزاق هيفنتي، طبيب المنتخب المغربي، عن قرب، الحالة الصحية للاعب وتطور إصابته، وذلك مخافة تفاقمها وتطورها قبل، انطلاق تحضيرات “أسود الأطلس” لنهائيات كأس إفريقيا المقبلة في مصر.

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ويخشى الناخب الوطني، هيرفي رونار، أن ينضاف أمرابط، لقائمة اللاعبين المصابين والغائبين عن “الكان” خاصة وأن اللاعب يعتبر من أبرز الأسماء في توليفة المنتخب، والتي يراهن عليها كثيرا رونار، للتألق في “الكان” القادم.

وكان أمرابط، قد أقر بمشاركته في مباراة الاتحاد السعودي، بالرغم من استمرار معاناته من الإصابة على مستوى القدم وروابط الركبة، مؤكدا بأن إصابته تفاقمت.

وقال أمرابط، في تصريح تلفزي، بعد اللقاء، الذي انهزم فيه فريقه بأربعة أهداف لهدفين أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس ملك السعودية، إنه قرر المشاركة وخاطر بإصابته ومشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة رفقة المنتخب المغربي، من أجل تقديم الدعم لفريقه في هذه المباراة، لكنه فشل في ذلك”.

وصرح النجم المغربي قائلا: ” كنت مطالبا بالخضوع للعلاج والراحة لمدة 6 أسابيع، لكنني حاولت استعادة عافيتي في 3 أسابيع فقط، لم أتدرب بشكل منتظم مع المجموعة، وشاركت في حصة إعدادية واحدة فقط مع الفريق قبل هذه المباراة، شعرت بآلام عضلية وأعتقد أن إصابتي تفاقمت”.