ميسي يحصل على جائزة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على جائزة القديس جوردي لعام 2019، بعدما وافقت الحكومة الكاتالونية على منحه إياها.

وجاءت هذه الخطوة من جانب حكومة كاتالونيا، تقديرًا لجهود ميسي من خلال مؤسسته الخيرية، معتبرًا إياه بأنه أفضل لاعب في التاريخ.

ورشح نادي برشلونة، نجمه ميسي لنيل الجائزة رغم أنه ليس من أبناء كاتالونيا، لكنه عاش أغلب فترات حياته هناك، بعدما انضم للبلوغرانا وهو طفل صغير، لكنه حقق إنجازات غير مسبوقة مع فريقه الإسباني على مر السنين.

وبجانب مسيرته الكروية الملهمة، لعب ميسي دورًا مؤثرًا على المستوى الإنساني، من خلال مؤسسته الخيرية، حيث ساهم في بناء مدارس ومستشفيات لصالح الأطفال.

وتم تدشين جائزة القديس جوردي في عام 1981، وسبق للأسطورة الراحل لبرشلونة، يوهان كرويف، الفوز بالجائزة في عام 2006.