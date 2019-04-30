مدرب برشلونة: ليفربول لديه القوة لسحقنا في 15 دقيقة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أن فريقه جاهز لملاقاة نظيره ليفربول الإنجليزي، ضمن مرحلة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي الذي نقلته "ماركا": "لا أدري ما إذا كان برشلونة وليفربول هما الأفضل في أوروبا، لكننا في نصف النهائي، هم يقاتلون على الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، ونحن توجنا بالليغا".

وأضاف "مسيرة الفريقين مختلفة، لكنهم فريق قوي ولديهم مستوى ضغط عال وإيقاع سريع، وكلوب أثبت ذلك مع دورتموند، وأتى به إلى ليفربول، وسيكون خصمًا صعبًا".

وأردف مدرب برشلونة "نحن نلعب على أرضنا ونريد الانتصار، وندرك قيمة عدم استقبال الأهداف، وندرك أننا علينا الظهور بشكل جيد في المباراتين. ليفربول لديه القوة لسحقنا في 15 دقيقة، وأعتقد أنهم يريدون أيضًا التسجيل وعدم استقبال أهداف".

وتابع "ميسي بخير، وهذا الشهر حصل على راحة أكثر من باقي زملائه، لأن خلال الشهر كان لدينا 3 مباريات في الليغا ولعبنا مباراتين بدوري الأبطال، وكان الضغط شديدًا ونيتنا كانت حسم اللقب".

وأوضح فالفيردي "الجمهور في كامب نو حاسم بالفعل في الأسابيع الأخيرة، ومع حضور أكثر من 90 ألف مشجع، نلاحظ الفارق وأيضًا الخصم، وأعتقد أنهم سيدعمونا غدًا وجماهير ليفربول كذلك. كلمات كلوب بأن الملعب ليس معبد كرة قدم، كان لحماس اللاعبين، وفي النهاية يوجد 22 لاعبًا في الملعب يحاولون التسجيل".

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وعن قتال ليفربول على البريميرليغ، علق: "كل شخص يفكر بشكل مختلف، وأعتقد حين تقاتل من أجل الدوري المحلي تكون في قمة التنافس، ونحن حسمنا الليغا ولدينا مساحة للراحة، ولكن في نصف النهائي سيكون الجميع في حالة جيدة، فالإرهاق يذهب في النهائيات".

واستكمل مدرب البلوغرانا "جائزة سانت جوردي لميسي؟ هي جائزة مهمة للغاية، وليس للأمر الرياضي فقط، بل هي أيضًا جائزة تتخطى هذا المجال ولديها مسار اجتماعي وشخصي، وما يعنيه ميسي لكاتالونيا، لسلوكه وتصرفاته الإيجابية، والتزامه مع المجتمع".

وأردف "أهم مباراة في مسيرتي؟ حين تقود الفريق في موقف صعب للغاية، أو تلعب على 3 نقاط لتهرب من الهبوط، فهي أيضًا مباريات مهمة".

وواصل المدرب الإسباني "ليفربول وصل لنهائي الموسم الماضي، وحاليًا هم فريق مشابه لما كانوا عليه، وخوضهم النهائي يمنحهم خبرة، وهم خصم مُخيف، والاستعداد لا يختلف عن ربع أو ثمن النهائي، فهي مباريات مهمة، ونعلم مدى أهميتها لنادينا".

وعن لويس سواريز، قال "لقد لعب الكثير من الدقائق، وكنت أتمنى ألا يلعب ضد ليفانتي حتى النهاية، لكننا كنا بحاجة للفوز، فهو دائما ما يكون متحمسًا سواء ضد ليفربول أو لا".

واختتم "ليفربول يلعب بطريقة مُحددة ليعطي قوة هجومية للثلاثي الأمامي، بالتقدم الدفاعي حيث يحاولون سرقة الكرة في ملعبك، وإرسالها للمهاجمين ونحن بحاجة إلى أن نكون على مستوى المهمة، وأن نعرف كيفية التغلب على الضغط".