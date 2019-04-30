إيران: "أوروبا فشلت في حماية الاتفاق النووي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهم نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الدول الأوروبية بالفشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عراقجي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر "إيران، التطورات الإقليمية والدولية"، الذي جرى تنظيمه من قبل معهد التفكير الإستراتيجي (SDE) في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف عراقجي أن إيران منحت الوقت الكافي لأطراف الاتفاقية، ولكن صبرها بدأ ينفذ. مشيرا إلى أن الاتفاق النووي قد شارف على الانتهاء.

ولفت عراقجي إلى أن الاتفاقية النووية تبدو صفقة اقتصادية، إلا أنها في الواقع اتفاقية تؤثر على الأمن وتهم المجتمع الدولي بأكمله.

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وأكد عراقجي على أن الاتفاق النووي "هو النجاح الدبلوماسي الوحيد في المنطقة"، وأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي يخل بثقة الإيرانيين في الاتفاقيات الدولية.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015.