انت الان تتابع تفاصيل خبر قوى التغيير السودانية تهاجم المجلس العسكري.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 08:58 مساءً - أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان استمرار مطلبها ومطلب الشعب بضرورة نقل السلطة للمدنيين بشكل عاجل.

وذكر بيان القوى، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة الأخيرة للحوار مع المجلس العسكري ركزت على نسب التمثيل بـ"المجلس السيادي".

وقال البيان: "نصر على ضرورة غلبة المدنيين على تشكيلة المجلس السيادي، وما نستشعره حتى الآن هو أن المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين".

وأضاف: "المجلس العسكري لديه نية واضحة للاستئثار بالسلطة، ويريدنا تسمية مدنيين لشغل الحكومة بدون صلاحيات، ولديه تصور خاطئ بشأن سلطة وصلاحيات المجلس السيادي".

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وشدد بيان قوى الحرية والتغيير على أن "ثورة ديسمبر المجيدة لم تنته بعد، ولدينا المزيد من خيارات المقاومة السلمية، وسنظل متمسكين بسلمية الثورة، ولدينا خيارات الإضراب والعصيان المدني".

كما أوضح أن "المجلس العسكري لديه فرصة ليكون شريكاً في الانتقال للمرحلة الجديدة، وعليه أن يتعلم من دروس الإنقاذ ومن التجارب السابقة"، مضيفاً: "واجهنا كل محاولات جر المعتصمين إلى العنف، والبلاد الآن في مفترق طرق".

وأطاح الجيش السوداني بنظام الرئيس عمر البشير بعد خروج تظاهرات احتجاج واسعة ضد نظامه منذ ديسمبر الماضي، وطلب الأخير من القوى الأمنية إنهاء الاحتجاجات بالقوة متذرعاً بأن "المذهب المالكي الذي يتبعه معظم السودانيين يتيح للحاكم قتل 30% من شعبه"، حسبما أعلن المجلس الانتقالي.

وإثر ذلك، شكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لإدارة مرحلة ما بعد البشير، محدداً مدة حكمه بعامين؛ وهو ما أثار احتجاجات من جانب المعارضة التي طالبت بمجلس رئاسي سيادي تكون فيه الغلبة للمدنيين مع تطعيمه ببعض العسكريين.

ويوم السبت الماضي، أكدت مصادر في المعارضة السودانية أن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أحد أبرز منظِّمي الاحتجاجات، اتفقت مع المجلس العسكري على تشكيل "مجلس رئاسي سيادي" مكون من عسكريين ومدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية.