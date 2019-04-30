انت الان تتابع تفاصيل خبر حكم نهائي بالسجن المؤبد لقيادي بارز في "إخوان مصر" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 08:58 مساءً - أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان حسن مالك و6 آخرين.

وعقدت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ (جنوب القاهرة) جلسة قضت فيها بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق حسن مالك ونجله حمزة، وعبد الرحمن سعودي (رجل أعمال)، و4 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين بينهم سيدة، وبراءة 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وأضاف المصدر: "كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انتهاء فترة محكوميتهم"، وفق "وكالة الأناضول".

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وجاءت الإدانة عقب اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي في غضون الفترة بين 2015 حتى أواخر سبتمبر 2017"، رغم نفي هيئات الدفاع عن المتهمين صحة تلك التهم.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات مطلع نوفمبر 2017، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 12 فبراير 2018.

وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان نهاية 2013، عقب أشهُر من إطاحة الجيش بمحمد مرسي، المنتمي للجماعة وأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بعد عام من توليه الحكم، ومنذ ذلك الحين تواجه قيادات وكوادر الجماعة اتهامات تنفيها بارتكاب أعمال تخريبية وعنف بالبلاد.