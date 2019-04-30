تمديد_منحة_الوقود_السعودية: هكذا أنقذت المملكة اقتصاد اليمن من الانهيار (تقرير خاص)

تؤكد جميع التقارير ان اقتصادي اليمن منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران كان على وشك الانهيار التام بشهور قليلة لو لم تقم المملكة العربية السعودية بتقديم المنح المتتالية والتي يعد أبرزها مؤخراً تمديد منحة الوقود بعد ان ساهمت الشهور الماضية بوقف عجلة انهيار الاقتصاد.

ويوضح خبراء اقتصاديون لـ " اليمن العربي "، أن #تمديد_منحة_الوقود_السعودية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يمثل تحولاً نوعياً، حيث من شأنه أن يساقم باستقرار السوق وتخفيف وطأة الأزمة الكارثية على المواطنين حتى في المناطق الخاضعة للمليشيات .

وعن كيفية تعميم الفائدة في المحافظات المحررة وغيرها، يقول الخبراء إن استقرار الاقتصاد وما توفره المنحة السعودية النفطية بـ60 مليون دولار شهرياً يساهم في خلق الاستقرار الذي يخفف الأزمة عن كافة المواطنين .

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وعلى عكس المعاناة في السنوات الماضية من المتوقع أن تساهم المنحة السعودية في إضاءة ليالي اليمنيين الرمضانية باعتبارها تدعم محطات توليد الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف.

ومعروف ان اقتصاد اليمن اوشك على الانهيار التام الذي كان سيخلق أكبر كارثة غير مسبوقة لكن المملكة تدخلت أكثر من مرة بتقديم الودائع والدعم المباشر بمليارات الدولارات للبنك المركزي اليمني.

يقول السفير السعودي محمد آل جابر في تصريحات خلال لقاء محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد قبل أسابيع: ن المملكة دعمت البنك المركزي اليمني بـ 2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني، مشيراً إلى أن المملكة لا زالت حتى اليوم تقوم بمنح الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وهي (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام) لدعم جميع اليمنيين دون استثناء، مبيناً أن الدعم السعودي وصل إلى أكثر من 805 مليون دولار أمريكي.