شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترامب تتجه لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير، أن البيت الأبيض، أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الإخوان، بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بداية أبريل (نيسان) الجاري، حث خلالها ترامب على اتخاذ هذه الخطوة.

ومن شأن هذا التصنيف، فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين لديهم صلات مع التنظيم الإرهابي.

وعلى الرغم من أن المسؤولين أشادوا بإجابة ترامب، والتي فسروها على أنها التزاماً منه للسيسي، إلا أنهم أشاروا إلى أن الاقتراح أثار بعض الجدل داخل الإدارة، بما في ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لواضعي السياسات من مختلف الإدارات عقده الأسبوع الماضي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

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واعترفت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، في بيان خاص، أن الإدارة تعمل على تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً.

وقالت ساندرز: "تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه حيال هذه الجماعة، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال العملية الداخلية".

وقال المسؤولون إن مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، يدعمان الفكرة.

وقال مسؤولون إن من بين الأفكار البديلة التي أثيرت في الاجتماع الأسبوع الماضي، محاولة تحديد واستهداف جماعة مرتبطة بالإرهاب، تربطها صلات بجماعة الإخوان في مصر.