شكرا لقرائتكم خبر عن طه يكشف عن إعلان أمريكي بأسماء إرهابيين إخوان يتواجدون في تركيا وقطر والان مع التفاصيل

أكد المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم الإعلان من الجانب الأمريكي عن أسماء إرهابيين إخوان مطلوبين للعدالة يتواجدون في تركيا وقطر".

وقال طه في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "خذ الجديد، في نجاح لدبلوماسية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أمريكا وعبر السيد الرئيس دونالد ترمب،ستصنف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، وستفرض عقوبات على أفراد الإخوان وشركاتهم وكل من يدعمهم".

وتابع "يعني عندك برلماني وزير مدير اخواني إخلص منه.. قطر وتركيا".

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ومضي" مصدر دبلوماسي أكد لنا ؛خلال أيام ستصدر أمريكا قرار فرض عقوبات اقتصادية واسعة على شركات وأفراد الإخوان".

وأضاف "وستصنف الإخوان تنظيماً ارهابياً ومن ينتمي له في أمريكا سيتم اعتقاله فوراً".

واختتم "كما سيتم الإعلان عن أسماء إرهابيين إخوان مطلوبين للعدالة يتواجدون في تركيا وقطر".