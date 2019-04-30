شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: المنحة النفطية السعودية ساهمت في تعافي الاقتصادي اليمني والان مع التفاصيل

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن منحة الوقود التي قدمها الأشقاء في السعودية تركت اثرا بالغا على مستوى تراجع الانطفاءات الكهربائية في مدينة عدن وعدد من المحافظات وساهمت في تعافي الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة اليمنية

وأضاف الإرياني: تمديد المنحة سيسهم في استمرار الحفاظ على تحقيق هذه الغايات النبيلة.

وشهدت الكهرباء خلال تلك الفترة الماضية تحسنا كبيرا نتيجة للمنحة النفطية السعودية التي تزود محطات الكهرباء في المنطقة المحررة بالقود بشكل شهري.

ومنذ وصول أول منحة نفطية إلى ميناء المعلا بعد، جنوبي اليمن، اختفت مشكلة انقطاع التيار بشكل نهائي.

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إلى جانب ذلك، ساهمت المنحة النفطية السعودية في تعافي الريال اليمني إلى جانب منحتي السعودية والإمارات للبنك المركزي اليمني.

وبدا واضحا أن المنحة انعكست إيجابا على الوضع المعيشي للموانين بشكل عام.

ومن المقرر أن يدشن ناشطون جنوبيون مساء اليوم حملة للمطالبة بتمديد المنحة التي انتهت قبل ثلاثة أشهر.

وتنطلق الحملة، بحسب المنظمين لها، في تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء.

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