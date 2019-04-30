الحربي: الإمارات كانت سباقة في إدراك خطر جماعة الإخوان

قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، إن الإمارات كانت السباقة في معرفة وإدراك خطر جماعة المسلمين.

وكتب الحربي، عبر حسابه الرسمي موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، نيسان 30، 2019: المتحدثة باسم البيت الابيض تؤكد أن الولايات المتحدة بدأت الاجراءات النهائية لتصنيف تنظيم الارهابي جماعة إرهابية.

وأضاف الحربي: هي خطوة بدأتها الإمارات منذ سنوات لتكشف للعالم خطورة هذا التنظيم وما يحمله من أجندات خبيثة الإنسان والإنسانية.

يشار إلى أن عددا من البلدان تحظر جماعة وتعتبرها تنظيما إرهابيا.

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