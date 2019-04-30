مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تطلعه لعلاقات متينة بين البحرين والعراق

الخليج 365/ بغدادأعرب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن تطلعه لعلاقات متينة بين البحرين والعراق يسودها الاحترام المتبادل.

وذكر المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إصدار عدداً من من التوصيات والقرارات الهامة"، مشدداً على "بيان اللجنة الرباعية بالشأن اليمني وسبل دعم جهود المبعوث الأممي".

وأضاف أنه "تبنى قرارات تتعلق بتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين السعودية وبريطانيا، وكذلك بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، وقراراً يتعلق بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في مجال النقل بين وزارتي النقل في السعودية والولايات المتحدة، وغيرها".



وأشار المجلس، إلى "رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها"، معبراً عن "تطلع السعودية إلى علاقات متينة بين البحرين والعراق، يسودها الاحترام المتبادل وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أول أمس السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، فيما دعا إلى إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً، ورد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بصورة مسيئة على الصدر.

فيما لاقَ تصريح آل خليفة ردود فعل سياسية وشعبية، حيث استنكروا وادانوا كلام الوزير وطالبوه بتقديم اعتذار رسمي واستدعاء السفير البحريني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية ذلك.