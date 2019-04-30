فرنسا: تسجيل البغدادي يجب أن يؤخذ بعين الحذر وأجهزة المخابرات تحلله

الخليج 365/ بغدادأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الثلاثاء، ان التسجيل المصور لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، يجب أن يؤخذ بعين الحذر، فيما أشارت إلى أن أجهزة المخابرات الفرنسية مستمرة في تحليله.

وذكرت بارلي على موقعها في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، ان "أجهزة المخابرات لا تزال تتحرى مصداقية تسجيل مصور ظهر فيه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي"، مبينة أنه "إذا تأكدت صحته فإن ذلك يعزز حقيقة أن التنظيم لا يزال نشطاً".



وأضافت أن "تسجيل البغدادي المصور — الخليفة بلا خلافة — سيؤخذ بعين الحذر في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الفرنسية تحلله".

وتابعت بارلي "إذا ثبتت صحة هذا التسجيل المصور فإنه يؤكد ما ذكرناه مرارا: داعش (الدولة الإسلامية) بلا أرض لكنه لم ينته".

