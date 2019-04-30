ترامب يندد بموقف أوروبا حيال عودة إرهابيي داعش من سوريا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انتقادات إلى الدول الأوروبية التي "ترفض" إعادة مسلحو داعش الأجانب الذين وقعوا في الأسر خلال معارك الباغوز السورية.

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات على "تويتر" أن "قرارات قيد التحضير بشأن مصير هؤلاء الأشخاص الخطرين. الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق. إنها ترفض استعادة المعتقلين. هذا ليس جيدا".

وطالما حذرت تقارير أمنية غربية من قدرة عناصر "داعش" على استخدام السجون كبؤر لاستقطاب كوادر إرهابية جديدة وتشكيل خلايا نائمة.

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وكان عبدالكريم عمر كبير مسؤولي العلاقات الخارجية في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قال، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الغماينة" الألمانية الخاصة: "مسلحو داعش الأجانب البالغ عددهم 800 عنصر، لا تحتجزهم الولايات المتحدة، وإنما هم محتجزون لدينا، وسنتعامل معهم وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، ولن نفرج عنهم".





يشار إلى أن صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية قالت إن هناك قلقا أوروبيا واسعا وارتباكا دوليا، إثر مطالبة الرئيس الأمريكي القارة العجوز باستقبال دواعشها من سوريا ومحاكمتهم في أوطانهم، معتبرة أن هذه الخطوة تعد"تهديدا مبطنا من ترامب للأوروبيين".

وتحفظ عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية في الرد على طلب ترامب بشأن إعادة 800 إرهابي أجنبي في صفوف تنظيم داعش الإرهابي من الذين جرى اعتقالهم في سوريا، رغم اعترافهم بأنه يجب على بلدانهم مناقشة هذه القضية الشائكة.