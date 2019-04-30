أسوشيتد برس: 3000 معتقل مضربون عن الطعام في 90 سجنا تركيا

بدأ نحو 3 آلاف معتقل تركيا إضراباً عن الطعام داخل سجون أردوغان؛ احتجاجاً على الحبس الانفرادي لزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، الثلاثاء.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن أوزترك تركدوغان، رئيس جمعية حقوق الإنسان التركية (هيومن رايتس أسوشيشن)، أن 2983 شخصاً في 90 سجناً في جميع أنحاء تركيا يرفضون تناول الطعام اعتراضاً على ظروف حبس أوجلان، مشيرة إلى منع أفراد عائلته ومحاميه من زيارته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نظّم نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي اعتصاما أمام رئاسة البرلمان التركي في العاصمة أنقرة؛ للفت الانتباه إلى الإضراب الكامل عن الطعام الذي بدأه عدد من المعتقلين الأكراد داخل السجون والمعتقلات.

ووفق ما أعلنته فاطمة قورتولان، نائبة رئيس الكتلة النيابية لـ"الشعوب الديمقراطي"، ونقله عدد من وسائل الإعلام التركية، فقد تم تنظيم الاعتصام لساعات عدة أمام رئاسة البرلمان.

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وكانت النائبة الكردية ليلى جوفين عن حزب الشعوب الديمقراطي بدأت إضراباً عن الطعام من محبسها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وتستمر جوفين في إضرابها من منزلها بعد إطلاق محكمة تركية سراحها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعادة ما يتناول المضربون عن الطعام في تركيا الفيتامينات، والمحاليل الملحية والسكرية بدلاً من الطعام للبقاء على قيد الحياة.

وقال تركدوغان إن 15 مضرباً عن الطعام يرفضون تناول الفيتامينات.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن أوجلان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في جزيرة إمرالي، بالقرب من إسطنبول، منذ عام 1999، وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقالت جمعية حقوق الإنسان التركية إن أوجلان لم يرَ محاميه منذ عام 2011. وكانت آخر زيارة له في عام 2015 من قبل نواب أكراد، وسُمح لشقيق أوجلان بزيارته في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.