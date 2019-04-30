مقتل قيادي حوثي ومرافقيه بمعارك مع الجيش اليمني

لقي قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه حتفهم في معارك اندلعت مع قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، إن معارك اندلعت بين الجيش ومليشيا الحوثي أثناء محاولة فاشلة للأخيرة التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية ما أسفر عن مقتل ما يسمى "المشرف العام للحوثيين في قانية".

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وأسفرت المواجهات عن مصرع ما يسمى المشرف العام للمليشيات في قانية أبوسلطان الخولاني وعدد من مرافقيه حسب الموقع.

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدد من الغارات الجوية مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الانقلابيين وتدمير دبابة لهم.

وكان العشرات من عناصر المليشيا الحوثية قد لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية بمواجهات مع الجيش اليمني وغارات للتحالف العربي.