اليمن: منحة الوقود التي قدمها أشقاؤنا في السعودية أنقذت البلاد

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، إن منحة الوقود التي قدمها أشقاؤنا في السعودية تركت أثرا بالغا على مستوى تراجع الانطفاءات الكهربائية في مدينة عدن وعدد من المحافظات وساهمت في تعافي الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة اليمنية.

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وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تمديد المنحة سيسهم في استمرار الحفاظ على تحقيق هذه الغايات النبيلة.

وتابع: وصل أثر منحة الوقود التي قدمها الأشقاء في السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظات المحررة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 180 مليون دولار واستفاد منها ملايين اليمنيين في المحافظات المحررة، وساهمت في تعافي الاقتصاد اليمني وتشغيل الكهرباء دون انقطاع لمدة 90 يوما.

وأوضح أنه في الوقت الذي أنارت السعودية اليمن بمنحة الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء، أشعلت طهران اليمن بالحروب والفتنة الطائفية، شكراً لمملكة الخير التي وقفت بجانب الشعب اليمني في السراء والضراء وسجلت مواقف تاريخية وإنسانية لن ينساها اليمنيون جيلاً بعد جيل.