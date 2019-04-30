الان تتابع فرنسا: إذا ثبتت صحة التسجيل المصور للبغدادي فهذا يعني أن التنظيم لم ينته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
لفتت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إلى “اننا نحلل التسجيل المصور لزعيم تنظيم “داعش” الارهابي أبو بكر للبغدادي وندعو أجهزة المخابرات للحذر”، مشيرةً إلى أنه “إذا ثبتت صحة التسجيل المصور للبغدادي فهذا يعني أن التنظيم لم ينته”.
وكان قد ظهر زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي يوم أمس في تسجيل مصور جديد للتنظيم للمرة الأولى منذ عام 2014.
ونشرت مؤسسة “الفرقان” التابعة للتنظيم الفيديو الذي وصلت مدته إلى 18 دقيقة عبر منصاتها عبر منصة تيليغرام.
واعترف البغدادي في التسجيل بهزيمة التنظيم في معركة معركة الباغوز، وهدد بالرد على ضحايا داعش.
وظهر البغدادي للمرة الأولى في تسجيل من مسجد النوري الكبير في الموصل أثناء أدائه صلاة الجمعة في تموز من عام 2014.
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