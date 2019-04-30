الان تتابع تركيا.. نواب يعتصمون أمام البرلمان تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
نظّم نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الثلاثاء، اعتصاما أمام رئاسة البرلمان التركي في العاصمة أنقرة؛ للفت الانتباه إلى الإضراب الكامل عن الطعام الذي بدأه عدد من المعتقلين الأكراد داخل السجون والمعتقلات.
ووفق ما أعلنته فاطمة قورتولان، نائبة رئيس الكتلة النيابية لـ”الشعوب الديمقراطي”، ونقله عدد من وسائل الإعلام التركية، فقد تم تنظيم الاعتصام لعدة ساعات أمام رئاسة البرلمان.
وأوضحت قورتولان، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن “هناك 3 آلاف معتقل في 98 سجنا يخوضون إضرابا عن الطعام منذ فترة، وأن 15 منهم في 4 سجون قرروا اليوم الدخول في صيام تام عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم”.
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