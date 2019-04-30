الان تتابع واشنطن: أي تصعيد للعنف في شمال غرب سوريا سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذرت الولايات المتحدة من تصعيد العنف في شمال غرب سوريا وقالت إن هذا من شأنه أن “يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة”. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك جميع الأطراف من ضمنها روسيا وسوريا الالتزام بتعهداتها بعدم شن هجمات عسكرية واسعة في إدلب وشمال حماة والعودة إلى عدم تصعيد العنف في المنطقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون معوقات”.

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