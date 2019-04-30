الان تتابع أمين رابطة العالم الإسلامي: ممارسات الإرهاب محسوبة على أصحابها لا على الأديان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسليمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الكراهية والعنف والإرهاب محسوبة على أصحابها لا على الأديان .
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة نداء الضمير الأمريكية لتعزيز قيم الخليج 365 ومحاربة التطرف اليوم الثلاثاء.
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