أمين رابطة العالم الإسلامي: ممارسات الإرهاب محسوبة على أصحابها لا على الأديان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسليمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الكراهية والعنف والإرهاب محسوبة على أصحابها لا على الأديان .

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة نداء الضمير الأمريكية لتعزيز قيم الخليج 365 ومحاربة التطرف اليوم الثلاثاء.