الان تتابع قائد الجيش الفنزويلي يحذر من “حمام دم” في البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
حذر قائد الجيش الفنزويلي، الثلاثاء، من “حمام دم” في البلاد بعد تحرك الجيش لإحباط ما قال إنه محاولة انقلابية.
وصرح الجنرال فلاديمير بادرينو، الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع، في كلمة للقيادة العسكرية العليا، أكد فيها على دعمه للرئيس نيكولاس مادورو، وأنه يحمل المعارضة “مسؤولية أي عمل عنف أو موت أو سفك دماء”.
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