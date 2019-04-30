شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: ممارسات الكراهية والإرهاب محسوبة على أصحابها لا على الأديان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن ممارسات الكراهية والعنف والإرهاب محسوبة على أصحابها لا على الأديان.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة العالم الإسلامي، ومؤسسة «نداء الضمير» الأمريكية، لتعزيز قيم الوئام ومحاربة التطرف، اليوم (الثلاثاء).

وقدَّم العيسى تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبداً يهودياً في كاليفورنيا.