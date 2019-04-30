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ترمب يندد بموقف الدول الأوروبية حيال الدواعش المعتقلين في سورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، انتقادات إلى الدول الأوروبية التي ترفض إعادة مواطنيها من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين وقعوا في الأسر خلال المعارك الأخيرة مع التنظيم في سورية.

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات أن الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق.. أنها ترفض استعادة المعتقلين. هذا ليس جيداً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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