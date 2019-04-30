شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يندد بموقف الدول الأوروبية حيال الدواعش المعتقلين في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، انتقادات إلى الدول الأوروبية التي ترفض إعادة مواطنيها من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين وقعوا في الأسر خلال المعارك الأخيرة مع التنظيم في سورية.

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات أن الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق.. أنها ترفض استعادة المعتقلين. هذا ليس جيداً.