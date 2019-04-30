شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لا رسوم لطلب اللجوء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم (الثلاثاء)، إن طلب اللجوء أحد الحقوق الأساسية وإنه يتعين ألا يضطر مقدمو طلبات اللجوء إلى دفع رسوم لذلك، مثلما اقترحت الإدارة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وجه مسؤولي إدارته أمس (الإثنين) لتشديد قواعد طلبات اللجوء، بما في ذلك اقتراح رسم على طلبات اللجوء، ومنع من وصلوا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية من العمل حتى تتم الموافقة على طلباتهم.
وردا على سؤال من رويترز، قال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «يتعين ألا تُفرض رسوم مالية على الناس حتى يمارسوا ذلك الحق».
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