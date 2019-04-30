شكرا لقرائتكم أميركا تدعو روسيا وسوريا إلى تجنب هجمات عسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت الولايات المتحدة من تصعيد العنف في شمال غربي سوريا، وقالت إن هذا من شأنه أن "يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".

وجاء التحذير بعد رصد غارات جوية في إدلب أدت إلى مقتل 10 أشخاص.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا والنظام السوري، إلى الالتزام بتعهداتهم بتجنب شن هجمات عسكرية واسعة النطاق، والعودة إلى عدم تصعيد العنف في المنطقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون معوقات".

وإلى ذلك، وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، انتقادات إلى الدول الأوروبية التي "ترفض" إعادة مواطنيها من المسلحين الذين وقعوا في الأسر خلال المعارك الأخيرة مع تنظيم داعش في سوريا.

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات: "قرارات قيد التحضير بشأن مصير هؤلاء الأشخاص الخطيرين. الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق. إنها ترفض استعادة المعتقلين. هذا ليس جيدا".