عربة عسكرية تصدم متظاهرين خلال مواجهات في كراكاس

اسماء السيد - كراكاس: صدمت قوات الأمن الفنزويلية الثلاثاء متظاهرين بعربة مصفحة خلال اعمال شغب أمام قاعدة عسكرية في كراكاس قام بها مؤيدون لما وصفته الحكومة بالمحاولة الانقلابية، بحسب ما أظهرت صور عرضها التلفزيون.

وأدى الحادث إلى جرح عدد من الاشخاص شوهدوا على الأرض، في حين قام متظاهرون آخرون بتقديم المساعدة لهم.

ووقع الحادث عندما حاولت قوات الأمن تفريق اعمال شغب أمام قاعدة لا كارلوتا الجوية التي كان زعيم المعارضة خوان غوايدو دعا في وقت سابق الجنود داخلها الى التخلي عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو والانضمام اليه.

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وحذر قائد الجيش الفنزويلي الثلاثاء من "حمام دم" في البلاد.

وصرح الجنرال فلاديمير بادرينو، الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع، في كلمة للقيادة العسكرية العليا أكد فيها على دعمه للرئيس نيكولاس مادورو، أنه يحمل المعارضة "مسؤولية اي عمل عنف أو موت أو سفك دماء".