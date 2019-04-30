غوتيريش يدعو إلى تجنب العنف في فنزويلا

اسماء السيد - الامم المتحدة: دعا الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء "كل الاطراف في فنزويلا الى تجنب اللجوء الى العنف" وطالبهم ب"اتخاذ كل الاجراءات الفورية لاعادة الهدوء".
ونقل المتحدث ستيفان دوجاريك عن غوتيريش قوله أيضا إنه "يحض كل الاطراف على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس".
وجاء كلام الامين العام للامم المتحدة بعد ان أعلن الزعيم المعارض الفنزويلي خوان غوايدو انضمام عدد من الجنود في قاعدة عسكرية في كراكاس اليه، ما أدى الى مواجهات مع القوات الموالية للرئيس نيكولاس مادورو.
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