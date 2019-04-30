في اليابان.. رمزية السيف والمرآة والجوهرة

اسماء السيد - نصر المجالي: تضمن حفل تنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو عن عرش الأقحوان لولي عهده ناروهيتو يوم الثلاثاء حضور رموز مقدسة ثلاثة وهي تعرف باسم الكنوز الامبراطورية أو (ريغاليا - Regalia).

والرموز المقدسة التي كانت اتخذتها العائلة الإمبراطورية في اليابان منذ القدم للتعبير عن قوتها حيث لا يوجد في اليابان تاج إمبراطوري، تمثل الفضائل الأساسية الثلاث: الشجاعة (السيف) ، والحكمة (المرآة) ، والخير (الجوهرة).

وبسبب الوضع المعنوي الأسطوري لهذه الرموز المقدسة، لا يمكن لي شخص تأكيد مواقعها وأماكن وجودها، ولكن كما يعتقد فإن السيف موجود في ضريح أتسوتا الذي يُعتقد أنه تم افتتاحه في عهد الإمبراطور كيكو في مقاطعة أيشي بوسط اليابان.

وتوجد الجوهرة وهي مكونة من خرزات منحنية مصنوعة من اليشم الأخضر في حرم القصر الثلاثي في طوكيو وهو القصر الإمبراطوري، بينما توجد المرآة ذات الثمانية جوانب في ضريح أيس الكبير في محافظة ميا.

ويقال إن هذه الرموز المخفية في صناديق سرية حتى ن الإمبراطور لا يراها، تعود في تاريخها إلى أكثر من ألف عام، بعد أن رُبطت إلى الخط الإمبراطوري من قبل آلهة الشمس أماتيراسو - ألوهية الشنتو الأكثر قداسة في الأساطير اليابانية.

الرموز المقدسة: المرآة، السيف والجوهرة

أحفاد اماتيراسو

وكان يُعتقد أن الأباطرة اليابانيين كانوا أحفادًا مباشرين لأماتيراسو، الذي تم تكريسه في ضريح إيسي جينغو والذي يقع في قمة "ياويوروزو" ، أو ثمانية ملايين من آلهة كل شيء في شينتو.

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كما يُعتقد أن استخدام الرموز (الكنوز) الثلاثة أثناء طقوس التنازل عن المنصب الامبراطوري أو تتويج الإمبراطور الجديد يحافظ على العلاقة الروحية بين ماضي وحاضر اليابان، وكذلك مع الأرواح التي تتدخل في حياة البشر.

وترى العائلة الملكية في اليابان أن هذه الرموز المقدسة ذات أهمية بالغة لها، حتى أنه ينقل عن جد الإمبراطور الجديد ناروهيتو، الإمبراطور الراحل هيروهيتو قوله إن حمايتها كانت عاملاً في قراره الاستسلام في الحرب العالمية الثانية.

مراسم التنازل

وأعلن أكيهيتو تنازله عن العرش بعد ثلاثة عقود حافلة، في مراسم أقيمت في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري، أقيم لتمجيد إلهة الشمس، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها. وهذا هو أول تنازل عن العرش الإمبراطوري الياباني منذ 200 عام.

وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني يرتدي ثوبا تقليديا برتقالي اللون وغطاء للرأس أسود وهو يمشي ببطء، فيما سار خلفه أحد أفراد الحاشية الملكية مرتديا ثوبا أبيض، حاملا السلسلة فيما حمل شخص آخر السيف.

وأكيهيتو (85 عاما) أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية.

إله حي

وكان والده الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية بأمر منه، اعتبر "إلها حيا" حتى بعد هزيمة اليابان عام 1945، عندما تخلى عن مكانته المقدسة.

ولعب الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو، التي تزوجها قبل 60 عاما، وهي أول امرأة من الشعب تتزوج وريث إمبراطوري، دورا نشطا كرمز للمصالحة والسلامة والديمقراطية.

وصاحب التنازل عن العرش مراسم قصيرة وبسيطة نسبيا في قاعةا لصنوبر العريقة في القصر الإمبراطوري، بحضور نحو 300 شخصية ويبثها التلفزيون على الهواء.

وكان من بين الحضور رئيس الوزراء شينزو آبي والإمبراطورة ميتشيكو وولي العهد ناروهيتو وزوجته الأميرة ماساكو ورئيسا مجلسي البرلمان وقضاة المحكمة العليا.

