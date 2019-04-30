السعودية توزع سلال غذائية لشهر رمضان في السودان

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت الماضي مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في السودان، بتكلفة تقدر بأكثر من 549 ألف دولار أمريكي، بهدف توزيع 13،725 سلة غذائية خلال شهر رمضان المقبل لسد احتياجات الأسر المتواجدة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر في خمس ولايات وهي الخرطوم، وغرب كردفان، وشرق دارفور، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق.

ووفقا للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيستفيد من المشروع 68،625 فردا.

ويأتي هذا التوزيع إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للجهات المعنية في المملكة ومن ضمنها المركز بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وفي إطار ما أعلنته المملكة من دعم وإسهام لرفع المعاناة عن كاهل الأشقاء في السودان