ضبط 100 طن مخدرات في "عملية متعددة الجنسيات"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عدة دول شاركت في العملية قال رئيس كولومبيا إيفان دوكي، الاثنين، إن عملية متعددة الجنسيات لمكافحة المخدرات بقيادة بلاده صادرت على مدى 105 أيام الماضية ما يصل إلى 94.2 طن من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار دولار. وأضاف دوكي أن عمليات مشتركة تضم 18 دولة من أميركا اللاتينية وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة وكندا ساهمت في مصادرة الكوكايين وكذلك 26.7 طن من الماريغوانا، تقدر قيمتها بمبلغ 133.7 مليون دولار. وقال في بيان "الحرب المستمرة على تهريب المخدرات متعددة الجنسيات وهي مسؤولية منسقة ومشتركة بين الدول". وأضاف "اليوم باتت جميع البلدان مستهلكة ومنتجة على نحو ما". ولم يقدم دوكي تفاصيل عن الأماكن التي صودرت منها المخدرات، لكن مصدراً في البحرية قال إن معظم عمليات المصادرة حدثت في المياه الدولية في المحيط الهادي والبحر الكاريبي.

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