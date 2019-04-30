عاجل| السفارة السعودية تنصح رعاياها بمغادرة سريلانكا

كتب: شريف سليمان نصحت السفارة السعودية رعاياها بمغادرة سريلانكا، وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل منذ قليل. وألقي القبض على عشرات المشتبه بهم في سريلانكا متعددة الأعراق والديانات منذ هجمات 21 أبريل، على فنادق وكنائس والتي قتل فيها أكثر من 250 شخصا منهم 42 أجنبيا.

وقال مسؤول بارز من المخابرات "ستظل إجراءات الأمن مشددة لعدة أيام لأن الجيش والشرطة ما زالا يتعقبان المشتبه بهم".

وقال مصدر حكومي آخر إنه جرى توزيع منشور داخل أجهزة الأمن الرئيسية يوجه قوات الأمن والشرطة في مختلف أنحاء البلاد للإبقاء على حالة تأهب عالية لأن...

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