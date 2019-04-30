فيديو.. السيسي يعلق على أوزان العمال المصريين:" اللي وزنه زيادة قوي م بيشتغلش"

كتب: أحمد أبوعقيل

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال على أوزان العمال المصريين قائلا:" بمناسبة الصحة أنا لما بشوف حد وزنه زيادة قوي بقول ده م بيشتغلش".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعلق فيها الرئيس السيسي، على زيادة أوزان المواطنين، وكانت المرة الأولي خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة "100 مليون صحة"، حيث أشار إلى أن أصحاب الأوزان الطبيعية وما أقل يقدرون بـ25%، والباقي يعاني السمنة وزيادة الوزن.

وقال الرئيس بهذا الشأن: "اللي عندهم وزن طبيعي وما دون 25% والباقي فوق الوزن أو سمنة مفرطة.. ده كلام؟.. دا بيتحول لأمراض تؤذي الناس وتصبح عبء على القلب وأجهزة الجسم والمخ وقد يصاب المواطن بجلطة".

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وانتقد الرئيس السيسي الأوزان الزائدة للشباب، مطالبًا المجتمع ككل ومؤسسات الدولة بالتدخل لحل المشكلة، قائلا: "الجمعيات الأهلية ومؤسسات الدولة خدوا بالكم ببرنامج نصر عليه.. حد يقولي أنا هخلي التعليم الرياضة فيه مادة أساسية للنجاح، المرحلة محتاجة كده.. ولا هو مجموع كويس وخلاص بس محدش بيعلم ولاده الرياضة".

وتابع: "بقى أنا ابني أو بنتي لما يتخرج من الجامعة، يبقى ضهره قابل للانزلاق الغضروفي نتيجة وزنه.. كده أنا مسلمتش ابني للحياة مظبوط.. إنتم محتاجين برنامج يمكن يكون من ضمنه جزء من الشهادة، علشان الأباء ينزلوا ياخدوا ولادهم يلعبوا رياضة بيهم، مدام حجم الوزن الزيادة في بلدنا وصل للشكل ده".

وأوضح الرئيس فى كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، فى حضور كبار رجال الدولة والإعلاميين وممثلى عمال مصر، أن حرص الدولة على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، يجسد فى جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطنى الهام والرئيسى فى دفع مسيرة البناء والتطوير، مشيفًا:" وبهذه المناسبة، فإننا نؤكد أن العامل المصرى هو المحور الحقيقى للتنمية، وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطنى، واعلموا أن الوطن يتطلع دائمًا إلى ثـمرة جهدكم وعملكم الدؤوب والمخلص".