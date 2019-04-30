علاء الشربيني يطمأن جمهور شريف مدكور: "زى الفل وبخير"

كتب: آسر أحمد



حرص الشيف علاء الشربينى، على طمأنه جمهور الإعلامى شريف مدكور عليه، اليوم، بصورة نشرها من زيارته له داخل منزله، عبر حسابه الشخصى.

وكتب الشربيني على الصورة التى نشرها: " النهاردة روحت اتطمن على صاحبى وعشرة العمر شريف مدكور، أنا بطمنكم عليه الحمد لله هو زى الفل وبخير، وإن شاء الله دائماً بألف خير".

وظهر شريف مدكور بنيولوك جديد، عقب قص شعره، استعدادا لمحاربة المرض الخبيث، بالإضافة إلى استمراره فى تقديم برنامجه وعدم توقفه.

وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر...