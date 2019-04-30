أكّد المفتي ​عبد اللطيف دريان​ أنه يكرّر "طلب ​العفو العام​ وانا كمرجعية دينية متمسك بهذا الطلب حتى نعيد إلى مجتمعنا الاستقرار"، مشيرًا إلى أنه لن يتخلّى عن "المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة ولم ننس هذا المطلب".

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كانت هذه تفاصيل خبر دريان: متمسك بمطلب العفو العام ولن أتخلّى عن المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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