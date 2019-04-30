خليل: مشروع طريق القديسين ومرفأ جونية في صلب الموازنة

إعتبر وزير المالية ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "ماكينة التحريض تحاول أن تحدث فتنة لا اساس لها"، مؤكدا ان "مشروع طريق القديسين و​مرفأ جونية​ في صلب ​الموازنة​ ولم يلغَ أي إعتماد مخصص لهما كما لم تلغَ إعتمادات أي من المشاريع ، وعلى الذين يريدون تسجيل انتصارات وهمية ان يدققوا في الموازنة وارقامها ليكتشفوا خطأهم".

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