أكدت مصادر وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ عبر "​النشرة​" قبيل مناقشة مشروع ​الموازنة​ لإقرارها في ​الحكومة​ أن "باسيل لن يقبل بعدم وضع اعتماد طريق القديسين و​مرفأ جونية​ لسنة ٢٠١٩ ضمن مشروع الموازنة وإلا فإنه لن يقبل بأي مشروع إنمائي أو استثماري آخر يُدرج في الموازنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل أكدت للنشرة أنه لن يقبل بعدم وضع اعتماد طريق القديسين ومرفأ جونية بالموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.