أكدت مصادر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر "النشرة" قبيل مناقشة مشروع الموازنة لإقرارها في الحكومة أن "باسيل لن يقبل بعدم وضع اعتماد طريق القديسين ومرفأ جونية لسنة ٢٠١٩ ضمن مشروع الموازنة وإلا فإنه لن يقبل بأي مشروع إنمائي أو استثماري آخر يُدرج في الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل أكدت للنشرة أنه لن يقبل بعدم وضع اعتماد طريق القديسين ومرفأ جونية بالموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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