المكتب الإعلامي لجبق: لم نتلق أي اتصال من أي شخص في قضية وفاة راغد قيس

أكّد المكتب الإعلامي لوزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​، في بيان، أن "الوزير لم يتلقَ أي اتصال من اي شخص في قضية الشاب المتوفى ​راغد قيس​ وكذلك مستشاريه أو أعضاء مكتبه وبالتالي لم يكن أي منهم على علم".

ولفت المكتب إلى أن "بعد الاتصال مطولاً بالإعلامية التي قامت بحملة فيها جملة مغالطات جوهرية، تبين انها كانت تحاول الاتصال منذ حوالي الشهر على رقم سابق للمستشار الاعلامي السابق لوزير الصحة السابق ​غسان حاصباني​، وليس على رقم أي من المستشارين الحاليين، مع العلم أن رقم المستشار الاعلامي الحالي موجود لدى كل القنوات التلفزيونية وعدد كبير من الصحافيين"، مشيرًا إلى أن "رغم الفترة الطويلة لمرض الشاب وهي 45 يومًا، لم يطرق أحد باب مكتب الوزير ولا الوزارة للمساعدة كما لم يبادر أحد إلى الاتصال على الخط الساخن 1214 ".

وشدّد على أن "الوزير جبق سيفتح تحقيقًا بالحادث الذي حصل واسبابه، لاستبيان الامور بعد جمع التقارير والإفادات ذات الصلة، بهدف اتخاذ الاجراء المناسب في حال ثبوت جرم تقصيري من أحد المدراء في الوزارة أو في ​المستشفيات​".